HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müşteri gibi binip, havadan takip ettiler! 2 sürücüye ceza yağdı...

Müşteri gibi binip, havadan takip ettiler! 2 sürücüye ceza yağdı...

03.08.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da polis ekipleri korsan taksicilik yaptıkları düşünülen 2 sürücünün arabasına müşteri kılığında bindi. Havadan ve karadan yapılan takip sonucu yakalanan 2 şoföre ceza yağdı.

Müşteri gibi binip, havadan takip ettiler! 2 sürücüye ceza yağdı...

Antalya Konyaaltı ilçesinde Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taksi taşımacılığı yaptığı düşünülen araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

AW000358_09

MÜŞTERİ KILIĞINDA ARACA BİNDİLER

Müşteri kılığına giren ekipler, korsan taksileri arayıp müşteriymiş gibi araca bindi. Bu sırada diğer ekipler söz konusu araçları hem kara yoluyla hem havadan dron ile takip etti. Bir süre sonra ise araçlar resmi ekipler tarafından durdurulurken, müşterilerin polis olduğu anlayan korsan taksiciler neye uğradığını şaşırdı.

AW000358_02

CEZA YAĞDI

Sürücü A. T.'ye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 20 bin 342 TL ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan 951 lira olmak üzere 21 bin 293 TL, diğer sürücü T.T.'ye de korsan taşımacılıktan 20 bin 342 TL, ehliyet kemeri takmamaktan 436 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 951 TL olmak üzere toplam 21 bin 729 TL ceza uygulandı. Her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

AW000358_05

"YAPTIĞIMIN YASAL OLMADIĞINI BİLİYORUM AMA NE YAPAYIM"

Emlak işinde işlerinin iyi gitmediğini ve daha önceki gazetecilik mesleğinden aldığı hakaret davalarının siciline işlediği için iş bulamadığını belirten A.T., “3 cezam kaldı, onlar neden silinmedi bilmiyorum. Basın yoluyla hakaret suçları, sicilimde tehdit olarak gözüküyor. Ama hayatımda tehditle ilgili hiçbir suç işlemedim. İzmit'ten Antalya'ya yerleştikten sonra emlak ofisi açtım. Maliye sürekli ceza kesti, ev sahibim, dükkan sahibim kira fiyatlarını arttırdı. En son çareyi korsan taksi yapmakta buldum. Resmi olarak bir işe başvuramıyorum, çünkü sabıkalıyım. Yaptığımın yasal olmadığını biliyorum, ben haksızım ama beni buraya getiren nedenleri araştırırsak eğer kimin haklı olduğu ortaya çıkar. Emlak işim de iyi gitmedi. Şu anda bu iş dışında başka bir gelirim yok. Ne yapayım, eve ekmek götürmem lazım” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kedisi ölünce kliniği bastı, veterinere kabusu yaşattı!Kedisi ölünce kliniği bastı, veterinere kabusu yaşattı!
Aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoka uğramış, adeta gördüğü rüyayı yaşamıştı! Davayı kazanınca bakın ne yaptı...Aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoka uğramış, adeta gördüğü rüyayı yaşamıştı! Davayı kazanınca bakın ne yaptı...
1 Ocak'tan itibaren sayı 942'ye ulaştı...1 Ocak'tan itibaren sayı 942'ye ulaştı...
Anahtar Kelimeler:
antalya Konyaaltı korsan taksi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.