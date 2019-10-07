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Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 18:46 | Son Güncelleme

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet K.'nin (24) altın kolye çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet K.'nin (24) altın kolye çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırıkhan'daki Ahmet Hasırcı'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren Ahmet K., vitrinde duran altın kolyeyi almak istediğini söyledi. Kuyumcu, tarttığı kolyenin fiyatını Ahmet K.'ye söyledi. Bu sırada kolyeyi eline alan Ahmet K., dükkandan hızla kaçtı. Kuyumcu Hasırcı, Ahmet K.'nin peşinden koşsa da yakalayamadı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından kaçan Ahmet K., ihbarla harekete geçen polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Öte yandan altın kolyenin çalınma anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldıMüşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı

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