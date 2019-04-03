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Müşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir iş yerine müşteriymiş gibi giren şüpheli, tezgahta duran başka bir müşteriye ait cep telefonu çalıp kaçtı.

Müşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir iş yerine müşteriymiş gibi giren şüpheli, tezgahta duran başka bir müşteriye ait cep telefonu çalıp kaçtı. Hırsızlık, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheli telefon sahibi tarafından yakalandı.
Olay, dün öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Güzey'e ait cep telefonu satışı yapılan iş yerine müşteri gibi gelen M.Ö., cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Bu sırada iş yerine telefonunu satmak için gelen B.D.'ye ait cep telefonunu fark eden M.Ö. telefonu alarak kaçtı. B.D. ise telefonunun çalındığını fark ederek hırsızı kovalamaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla yakalanan şüpheli M.Ö., olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Müşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldıMüşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldıMüşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldıMüşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldı

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