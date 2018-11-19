Müşteri gibi gelip, bilezik çaldılar

Barboras KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi giren 2'si kadın 3 şüpheli, iş yeri sahibine sorular sorup, bir anlık dalgınlığından faydalanarak, dükkandaki kelepçeli altın bileziği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi İsmail Çetinkaya, hırsızlığı altın sayımı yaparken fark ettiğini söyledi. Olay, Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'ndeki bir kuyumcuda geçen hafta Cuma günü meydana geldi. Kuyumcu İsmail Çetinkaya'ya ait dükkana müşteri gibi giren 2'si kadın, 3 kişi, önce altınları inceledi. Daha sonra da kadın şüpheliler, kuyumcu Çetinkaya'ya altın fiyatlarıyla ilgili çeşitli sorular sorarak, onu meşgul etmeye başladı. Bu sırada iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan, erkek şüpheli de masanın üzerinde bulunan kelepçeli bileziği çaldı. İsmail Çetinkaya, akşam saatlerinde altınları sayarken kelepçeli bileziğin eksik olduğunu fark etti ve hemen durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu İsmail Çetinkaya olayı anlatırken, "Cuma günü 2'si kadın, 3 kişi dükkana geldi, benden kelepçeli bilezik istediler. Ben de altın dolu kutuyu tezgaha bıraktım. O ara kadınlar beni meşgul ederken, erkek olan şahıs kutunun içinden kelepçeli bir adet bilezik almış. Tabii biz bunu akşam yaptığımız rutin altın sayımında fark ettik. Hemen kamera görüntülerine bakıp şahsı tespit ettik. Daha sonra polisi arayıp konuyla ilgili bilgilendirdik. Eşkâli tespit edilen şahıslar şu an aranıyor" dedi.

