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Müşteri gibi gelip cips ve kola çaldılar! 'Pes' dedirten olay

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de müşteri gibi davranan ve kolayla cips çalan gençler görenlere 'pes' dedirtti. Büfenin dışında bulunan stantlardan ürünleri aldıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaşan maskeli kişinin rahat tavırları hayrete düşürdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Müşteri gibi gelip cips ve kola çaldılar! 'Pes' dedirten olay

Ümraniye’de yaşanan olay geçtiğimiz günlerde bir büfede meydana geldi. Yüzleri maskeli iki şahıs, büfenin önüne doğru yürüyerek geldi. Şahıslardan biri büfe önündeki stantta bulunan bir paket cipsi çaldı. Diğer şahıs da büfenin dışarısında bulunan buzdolabından bir şişe kolayı çaldı. Güpegündüz ve oldukça rahat tavırlarla hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları ürünleri gizlemeye dahi gerek duymadan büfeden uzaklaştı.

Şahısların büfeden kola ve cips çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki şahıs büfe önüne geliyor. Şahıslardan biri stantta bulunan bir paket cipsi alıyor, diğeri de buzdolabından bir şişe kola alıyor. Şahıslar çaldıkları ürünler le birlikte rahat tavırlarla oradan uzaklaşıyor.

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İHA

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