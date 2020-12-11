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  4. Müşteri gibi gelip silah çekerek marketi soydu

Müşteri gibi gelip silah çekerek marketi soydu

11.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, bir markete müşteri gibi girip kadın kasiyere silah çekerek paraları alan şüpheli ile ona yardım eden şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markete müşteri gibi giren şüpheli aldığı ürünün ücretini ödedi.

Gaziantep’te, bir markete müşteri gibi girip kadın kasiyere silah çekerek paraları alan şüpheli ile ona yardım eden şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markete müşteri gibi giren şüpheli aldığı ürünün ücretini ödedi. Bu sırada kasiyer kasayı açınca harekete geçen şüpheli, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer, yaşadığı korkuyla kasadaki paraları verdi. Paraları alan şüpheli daha sonra hızla marketten çıkarak motosikletiyle kayıplara karıştı.

Polis adım adım takip etti
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi şehir polis kamerası sisteminden adım adım takip ederek kimliğini belirledi. Asayiş ekiplerinin operasyonu ile olaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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