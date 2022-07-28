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  4. Akılalmaz soygun! Müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar

Akılalmaz soygun! Müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar

28.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da akıllara durgunluk veren bir soygun olayı gerçekleşti. Geldikleri kuyumcuda döviz satıp karşılığında yine başka bir para birimi almak istediklerini söyleyen 2 kişi, kuyumcunun hazırladığı 100 bin lira tutarındaki dövizi alıp kaçtı. Soyguncuların önceki gün de kuyumcuya gelerek döviz bozdurdukları öğrenildi. İşte detaylar...

Akılalmaz soygun! Müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar

Akılalmaz olay, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, dün döviz bozdurdukları Mehmet Yiğit'e ait kuyumcuya geldi. Bu kişiler, döviz satıp, karşılığında başka bir para birimi olan döviz olacaklarını söyledi. Yiğit de 100 bin lira değerindeki dövizi hazırlayıp tezgahın üzerine koydu. Bu sırada şüpheliler, parayı alıp kaçtı.

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İhbar üzerine kuyumcu dükkanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Konya
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