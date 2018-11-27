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Müşteri Gizliliğini Koruyamayan Uber’e 1,2 Milyon Dolarlık Ceza

27.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

Uber, 2016’daki siber saldırıda 32 milyon müşterisinin bilgilerini koruyamamıştı. Bilgisayar korsanları, müşterilerin isimleri, telefon ve adreslerini hatta şifrelerini ele geçirmişti. Uber, bu nedenle İngiltere ve Hollanda’dan rekor ceza aldı

Müşteri Gizliliğini Koruyamayan Uber’e 1,2 Milyon Dolarlık Ceza

Milyonlarca müşterisinin verisini 2016 yılında yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle riske atan özel taksi şirketi Uber, İngiltere ve Hollanda’dan rekor ceza aldı. İki ülkenin enformasyon koruma komisyonları, özel taksi hizmeti veren şirketin 1 milyon 200 bin dolar ceza ödemesine karar verdi.

Uber, 2016’daki siber saldırıda 32 milyon müşterisinin bilgilerini koruyamamıştı. Bilgisayar korsanları, müşterilerin tam isimleri, telefon ve adreslerini hatta şifrelerini ele geçirmişti. 32 milyon müşterinin 2 milyon 700 bini İngiltere’dendi. Sadece müşterilerin değil 3 milyon 700 bin sürücünün de bilgileri bu korsan saldırıda çalınmıştı.

Veri güvenliğindeki açıklardan kaçınılabileceğini bildiren İngiltere Enformasyon Komisyonu, yaşananların Uber’in başarısızlığından öte, müşteri ve sürücülere saygısızlık olduğunu açıkladı. Uber’in güvenlik açığı nedeniyle mağdur olanlara bir bilgilendirmede, yardımda ya da destekte bulunmaması da eleştirildi.

Uber’den yapılan açıklamada ise bu konunun kapanmasından duydukları memnuniyet dile getirildi ve 2016’dan bu yana güvenlik sistemlerinin güçlendirildiğine dikkat çekildi.

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