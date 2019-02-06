Müşteri hizmetlerinden aradığını söyledi 2 bin 900 TL dolandırdı

Eskişehir’de, kendini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli, bir vatandaşı 2 bin 900 TL dolandırdı.
Alınan bilgiye göre, olay Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesinde yaşayan N.Ü. (74) isimli şahsı arayan ve kendini F.M. olarak tanıtan şüpheli, bir bankanın müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıttı. Ardından N.Ü. kendini arayan şahsa inanarak cep telefonuna gelen şifreleri telefondaki şahsa söyledi. Daha sonra hesabından yaklaşık 2 bin 900 TL paranın çekilmiş olduğunu öğrenen N.Ü. dolandırıldığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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