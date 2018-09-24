Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

TSE, tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başladı. Enstitünün standardına göre, müşteri iletişim merkezindeki bekleme süreleri ücretsiz olacak, müşteriye, sıraya girdikten 1 dakika sonra temsilciye bağlanma ya da geri aranma seçeneği sunulacak. İletişim merkezi, basınçlı satış taktikleri kullanmayacak, müşteriyi istismar etmeyecek, müşterinin istemediği bir bağlantı sonlandırılacak ve müşteriyle tekrar iletişim kurulmayacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başlarken, bu standartla hatta uzun süre beklemek zorunda kalan müşterilerin memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

TSE, müşteri iletişim merkezlerinin tüketicilerin beklentilerini karşılaması, doğru, hızlı ve güvenilir hizmet vermesi için bir standart hazırlarken, bu standarda ilişkin belgelendirme hizmetlerine de başladı.