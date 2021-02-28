HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müşteri kabul eden restoranlara 236 bin 400 lira para cezası

Müşteri kabul eden restoranlara 236 bin 400 lira para cezası

28.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da pandemiye rağmen müşteri kabul eden 4 restorana 236 bin 400 lira para cezası uygulandı.Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs nedeniyle sadece “gel al” ya da “götür” hizmeti vermesi gereken bazı restoranların müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı.

Adana’da pandemiye rağmen müşteri kabul eden 4 restorana 236 bin 400 lira para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs nedeniyle sadece “gel al” ya da “götür” hizmeti vermesi gereken bazı restoranların müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, restoranlara baskın yaptı. Baskınlarda 4 restoranın müşteri kabul ettiği belirlendi. Polis baskın yaptığı restoranlarda 43 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, 29 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, 4 iş yerine açma kapama kuralına uymamaktan ve müşteri kabul etmekten toplamda 76 şahıs hakkında ihlal tespit tutanağı tutarak, 236 bin 400 lira para cezası uyguladı. 2 iş yeri ise açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemediğinden zabıta ekiplerince kapatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştıDedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Ordu'da 12 kişi fuhuş operasyonunda yakalandı

Hepsi fuhuştan yakalandı

İstanbul'da şok operasyon: Sahte koronavirüs negatif test sonucu satan şebeke çökertildi

Sokak ortasında yaptığı şeye inanamayacaksınız!

Dedesine ait olduğunu tesadüfen öğrendiği yolu trafiğe kapattı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

İnternetten izledikleri videodaki yöntemle hırsızlık yapan 'Maskeli Üçler' yakalandı

'Maskeli Üçler' yakalandı! İnternetten öğrenmişler

Son Dakika: 'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.