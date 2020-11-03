Müşteri kılığında girdiği dükkandan cep telefonunu alıp kaçtı

Batman’da bir iş yerinde müşteri kılığına giren şahıs, cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şahıs takı aksesuar satan iş yerine geldi. Bir süre içeride dolanan şahıs önce etrafı kolaçan etti. Çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesi ile müşteri kılığındaki şahıs tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi kaçarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



