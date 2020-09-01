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Müşteri kılığındaki dolandırıcı kadın, kuyumcuya sahte altını sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Pendik’te bir kuyumcuya müşteri kılığında giren kadın, elindeki sahte altınları satarak kuyumcuyu dolandırdı.

Pendik’te bir kuyumcuya müşteri kılığında giren kadın, elindeki sahte altınları satarak kuyumcuyu dolandırdı. o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının yakalanmasının ardından diğer şüpheliler de suçlarını itiraf etti.
Olay, 21 Ağustos günü Pendik Deniz Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya müşteri kılığında giren bir kadın, elindeki sahte altın kolyeyi kuyumcuya satıp parasını aldıktan sonra oradan ayrıldı. Bir süre sonra altın kolyenin sahte olduğunu anlayan kuyumcu, durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kameralar incelendi, şüpheli yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkali ardından kimliği belirlendi. Ekipler, kimliği belirlenen kadını yakalamak için harekete geçti. Çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Sultan Y. 31 Ağustos günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sultan Y.’nin daha önce de Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen başka bir sahte altın olayının sorumlusu olduğu belirlendi.
Kadın yakalanınca suç ortakları itiraf etti
Sultan Y.’nin yakalanmasının ardından Sabri S. isimli şahıs Kocaeli’nde emniyete giderek, olayları Yalçın T. Doğan M. ve Muharrem K. isimli birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine Sabri S., Yalçın T., Doğan M. ve Muharrem K. de Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın toplam 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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