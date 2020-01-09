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  4. Müşteri kılığındaki jandarma, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

Müşteri kılığındaki jandarma, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:51 | Son Güncelleme

Elazığ’da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, 460 adet Roma Dönemi’ne ait gümüş sikkeleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını drone destekli operasyonla yakaladı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, 460 adet Roma Dönemi’ne ait gümüş sikkeleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını drone destekli operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada belirlenen R.Ç. ve S.Ç.’nin elinde bulunan Roma Dönemi’ne ait gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler şahıslarla irtibata geçti. Buluşma ayarlayan ekipler, 460 adet Roma Dönemi’ne ait gümüş sikkeleri satmak isteyen 2 şahsı, suçüstü yakaladı. Operasyon drone destekli yapıldı.
Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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