HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müşteri olarak geldiği GSM bayisinde çalışanlar yemeğe çıkınca mahsur kaldı

Müşteri olarak geldiği GSM bayisinde çalışanlar yemeğe çıkınca mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde telefon bayine giden bir müşteri, iş yeri görevlilerinin yemeğe çıkarken kepenkleri kapatması sırasında içeri girince kapanan kepenklerin arkasında mahsur kaldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde telefon bayine giden bir müşteri, iş yeri görevlilerinin yemeğe çıkarken kepenkleri kapatması sırasında içeri girince kapanan kepenklerin arkasında mahsur kaldı. İçeride kitli kalan şahıs dakikalarca, çalışanların gelmesini bekledi.
Olay öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük İlçesi Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri olarak 19 Mayıs Caddesi’ndeki GSM bayisine gelen Gülbin T., iş yeri çalışanlarının yemeğe çıkması sırasında kepenkleri kapatırken dalgınlıkla içeri girdi. İş yerinde kimsenin olmadığını fark eden Gülbin T., dışarı çıkmak istediğinde kapıya yönelince kepenklerin kapandığını ve içeride mahsur kaldığını fark etti. Dışarı çıkmayı başaramayan Gülbin T. Kepenklere eliyle vurarak yardım istedi. Yardım çağrısını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Gülbin T.’yi sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Yardım ekiplerinin telefonla ulaştığı iş yeri çalışanları ise yemeğe çıktıklarını ve içeride kimsenin olmadığını söylediler. Bir süre sonra geri gelen iş yeri çalışanları kepenkleri açınca, Gülbin T. dışarıya çıkartıldı. Derin derin nefes alan Gülbin T. sakinleştikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Öte yandan Gülbin T.’nin iş yerinde kapalı kalma anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kepenklerin kapatılması sırasında cadde üzerinden yürüyen Gülbin T., dalgınlıkla kapanan kepenklerin altından iş yerine giriyor. Kepenkleri yumruklayarak yardım isteyen kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin telefonla aradığı iş yeri çalışanlarının geri dönerek kepenkleri açmasıyla dışarı çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadıAkın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!
1/
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Diğer Haberler
Annesini korumak isteyen Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Edirne'ye Bulgar akını! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi
Otostop yapan cinayet zanlısı sivil polis aracına bindi
‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü
‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.