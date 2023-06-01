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  4. Müşteri sanmıştı! Söylenen adrese gelince şoke oldu 'Kardeşim biz...'

Müşteri sanmıştı! Söylenen adrese gelince şoke oldu 'Kardeşim biz...'

01.06.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da korsan taksicilik yapan kişi, aracına müşteri gibi binen sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Müşteri gibi binen polislerden birinin, kontağı kapatıp, ‘Kardeşim biz polisiz’ sözleriyle şok yaşayan korsan taksici hakkında işlem yapıldı. Korsan taksicinin sivil polisler tarafından kendisine söylenen adrese gittiğinde yanlarına siren çalarak gelen polis otosuyla büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Müşteri sanmıştı! Söylenen adrese gelince şoke oldu 'Kardeşim biz...'

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, korsan taksicilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde korsan taksiye müşteri gibi binen sivil polis ekibi, şoföre gidecekleri adresi söyledi.

SÖYLENEN ADRESE GELİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Müşteri sandığı sivil polislerle yola çıkan taksici, verilen adrese gelip durunca yanlarına siren çalarak polis otosu geldi. Kısa bir şaşkınlık yaşayan korsan taksici, otomobili stop edip kontak anahtarını alan polisin, ‘Kardeşim biz polisiz, gel kardeş’ sözleriyle şok yaşadı.

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"BİR DAHA YAPMAM" DESE DE...

Arka koltuktaki diğer sivil polisin kendisini görüntülediğini fark eden taksici, ‘Abi’ derken, diğer polis de ‘İn bakalım, polis’ dedi. Taksicinin ‘Bir daha yapmam’ demesine rağmen ehliyet ve ruhsatı diğer polis ekibine teslim edildi. (DHA)

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antalya korsan taksi sivil polis

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