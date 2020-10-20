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Müşteri, seks robotunun kız arkadaşı olmasını istedi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Seks robotu meraklılarından biri son talebiyle üretici firmayı şaşırtmış durumda. Zira adam, firmanın yeni piyasaya sürdüğü robotla sevgili olmak istiyor.

Müşteri, seks robotunun kız arkadaşı olmasını istedi

Teknoloji seks dünyasına adım attı atalı her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Seks robotu üreten firmaların art arda çıkardığı modellerin her biri bir öncekinden çok daha gerçekçi görünüyor.

Bekar bir baba olan Vicks Mustang robotların gerçekçiliğine çok kapılmış olacak ki yeni modelle sevgili olmak istediğini belirtti.

1996 yılından bu yana şirketin ürettiği en gerçekçi seks robotu olan Nova aynı zamanda kişiye özel modifiye edilebiliyor.

5 farklı ten rengi seçimi olan Nova'ya istendiği takdirde çil eklenebiliyor.


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