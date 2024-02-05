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Müşteriler 'Hadise' dedi, marka paraya kıydı! Aldığı para dudak uçuklattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Son dönemde iddialı kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise konserleri dışında reklam anlaşmaları da yapıyor. Hadise son olarak bir markayla 45 milyonluk anlaşma imzalamasıyla gündeme geldi.

Özel hayatı, kalça dansları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise paraya para demiyor.

Son dönemde yoğun tempoda çalışan Hadise geçen yıl bir pırlanta firmasının yüzü olmuş ve markanın tüm reklam filmlerinde rol almıştı.

Ekran Alıntısı

Posta'da yer alan habere göre; 2024 yılı için aynı firmanın müşterileri arasında yaptığı ve 3 bin kişinin katıldığı anketten yine Hadise çıktı.

İkinci kez markanın yüzü olan Hadise 2024 yılı için 45 milyonluk anlaşma imzaladı. Reklam ve fotoğraf çekimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

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