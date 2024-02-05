Müşteriler 'Hadise' dedi, marka paraya kıydı! Aldığı para dudak uçuklattı

Özel hayatı, kalça dansları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise paraya para demiyor.

Son dönemde yoğun tempoda çalışan Hadise geçen yıl bir pırlanta firmasının yüzü olmuş ve markanın tüm reklam filmlerinde rol almıştı.

Posta'da yer alan habere göre; 2024 yılı için aynı firmanın müşterileri arasında yaptığı ve 3 bin kişinin katıldığı anketten yine Hadise çıktı.

İkinci kez markanın yüzü olan Hadise 2024 yılı için 45 milyonluk anlaşma imzaladı. Reklam ve fotoğraf çekimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.







