Müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! Apple mağazasında ağızları açık bırakan soygun: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya soyulan Apple mağazasına ait görüntüleri konuşuyor. Görenleri şaşırtan soygun olayı ise ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Palo Alto şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güpegündüz yaşanan soygunda binlerce dolarlık ürünler yerlerinden sökülerek çantalara dolduruldu. Ağızları açık bırakan soygunun görüntüleri ise pes dedirtti. İşte detaylar...

APPLE MAĞAZASINDA 35 BİN DOLARLIK SOYGUN!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD'de önemli bir alışveriş günü olan Black Friday günü bir Apple mağazasına giren bir çift hırsız soygun yaptı. Hırsızlar, korkmuş müşterilerin ve mağaza çalışanlarının önünde güpegündüz yaklaşık 35 bin dolar değerinde Apple ürünü çaldı.

Soygun sırasında çekildiği söylenen ve sosyal medyada paylaşılan ürkütücü görüntülerde ise maskeli hırsızların mağazadaki iPhone'ları, iPad'leri ve dizüstü bilgisayarları yerlerinden söktüğü görüldü.

"ONLARI DURDURALIM MI?"

Mağazadaki müşteriler ise büyük korku yaşadı. Ancak bazılarının çalışanlara yağmayı durdurmak için herhangi bir şey yapmalarının gerekip gerekmediğini sordukları, çalışanların ise onlara müdahale etmemelerini söylediği öğrenildi. Buna ek olarak, sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir kişinin "Onları durduralım mı? dediği duyuldu.

Ayrıca, aynı görüntüde çalışanların bazı müşterileri, muhtemel herhangi bir zarar görmesinler diye hırsızların yanından çektiği fark edildi.

Hırsızlar silahsız gibi görünse de, soygun sırasında içlerinden birinin bir müşteriyi şiddetle tehdit ettiği iddia edildi.

Dehşete düşüren soygunun görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem olmayı başardı.

