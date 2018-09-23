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Müşteriler, lokanta sahibini tabancayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 16:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lokanta sahibi Ersin Tetik (40), kavga ettiği 2 müşteri tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.  Olay, dün akşam saatlerinde, Sahil Mahallesi'ndeki et lokantasında meydana geldi.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lokanta sahibi Ersin Tetik (40), kavga ettiği 2 müşteri tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde, Sahil Mahallesi'ndeki et lokantasında meydana geldi. Lokantaya gelen Efkan P. ve Mustafa T. ile işletme sahibi Ersin Tetik arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Tetik, tabancayla vuruldu. Efkan P. ile Mustafa T. ise kaçtı. Ağır yaralanan Tetik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetik, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ersin Tetik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağman kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkıp, Efkan P. ve Mustafa T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Efkan P. ile Mustafa T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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