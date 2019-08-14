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Müşterilerine verdiği değeri fotoğraflarıyla gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 22 yıldır kahve işleten Nazım Kocabaş (51), müşterilerine verdiği önemi göstermek için dikkat çeken bir uygulama başlattı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 22 yıldır kahve işleten Nazım Kocabaş (51), müşterilerine verdiği önemi göstermek için dikkat çeken bir uygulama başlattı. Müşterilerinin fotoğraflarını çekip işletmesinin duvarına astığı panoda sergileyemeye başlayan Kocabaş, "Müşterilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara verdiğimiz değeri göstermek için fotoğraf panosu hazırladık" dedi.

Şehitler Mahallesi Karaağaçlı yolu üzerinde oğlu İbrahim Kocabaş (25) ile birlikte kahve işleten Nazım Kocabaş, müşterilerine yönelik ilginç bir uygulama başlattı. İşyerine gelen müşterilerinin fotoğraflarını çeken Nazım Kocabaş, kahvenin duvarına yerleştirdiği panoya bunları asmaya başladı. Uygulamayla müşterilerinin aidiyet duygusunu arttırmayı hedeflediğini söyleyen Nazım Kocabaş, müşterilerin durumdan oldukça memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Müşterilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara verdiğimiz değeri göstermek için fotoğraf panosu hazırladık. Hazırladığımız pano ilgi gördü. Diğer müşterilerimizin de fotoğraflarını yapıştırmaya devam ediyoruz. Yeni gelen her müşterimizin fotoğraflarını çekip, panomuzdaki koleksiyonumuza ekliyoruz. Uygulamamıza, işletmemiz açık olduğu müddetçe devam edeceğiz. Uygulamamız, babadan oğula geçerek yıllarca sürecek" dedi. Müşteriler ise fotoğraf çalışmasının kendilerine verilen önemin göstergesi olduğunu belirterek, "Çalışmasından son derece memnunuz. Fotoğraflar sayesinde anılarımız torunlarımıza kalacak. Kahveye gelen herkes bizi görecek."

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