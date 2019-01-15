HABER

Müşterilerini dolandıran kuyumcu baba-oğul yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

ADANA'da, müşterilerini kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kuyumcu baba ve oğlu gözaltına alındı.

Müşterilerini dolandıran kuyumcu baba-oğul yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, müşterilerini kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kuyumcu baba ve oğlu gözaltına alındı. Adilyeye sevk edilen baba oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seyhan ilçesinde kuyumculuk yapan Onur B. ve babası Mehmet B. müşterilerinin altınlarını kar vaadiyle aldı. T.T.'den 75 çeyrek altın, M.Ş.A.'dan 15 çeyrek altın, G.D.'den 70 bin TL, B.Ç.'den de 100 gram ağırlığında burma bilezik alan baba oğul, altınları ve paraları geri vermedi. Mağdur vatandaşlar, kuyumcu dükkanına giderek kar paylarını istedi. Olumsuz cevap alınca da karakolun yolunu tuttu. Şikayet üzerine polis ekipleri, kuyumcuya giderek baba ve oğlunu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ikili, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Müşterilerini dolandıran kuyumcu baba-oğul yakalandıMüşterilerini dolandıran kuyumcu baba-oğul yakalandı

PARTNERDönemin En Popüler Modeli: Bella HadidDönemin En Popüler Modeli: Bella Hadid
Kuşadası'nda göçmenlerin lastik botu battı; 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı (2)Kuşadası'nda göçmenlerin lastik botu battı; 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı (2)
Çarşaflı ve silahlı soyguncuyu taksicinin dikkati yakalattıÇarşaflı ve silahlı soyguncuyu taksicinin dikkati yakalattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.