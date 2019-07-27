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Müşterilerini lavantalı gazozla serinletecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Denizli'de 26 yıldır gazoz üreten firma, sade ve meyve aromalı içeceğin yanı sıra şimdi lavantalı çeşidi müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor - Aysu Gazoz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hulusi Ay: - "Ürettiğimiz lavantalı gazoz damaklarda ayrı bir tat bırakacak. Bazı meslektaşlarım bunun tarifini almak için sıraya geçti. Bizim için de üretir misin? diye soruyorlar"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de 26 yıldır gazoz üreten firma, sade ve meyve aromalı içeceğin yanı sıra şimdi de lavantalı çeşidi müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kentte 1993 yılında kurulan Aysu Gazoz, çeşitli meyve aromalı gazozla sektörde yerini korumaya çalışıyor. Firmanın sadenin dışında limon, mandalina, çilek, elma, nar gibi meyve aromaları gazoz çeşitleri birçok kentte tüketiliyor.

Firma, yaklaşık 2 ay önce tavsiye üzerine dememe amaçlı lavanta aromalı gazoz üretti. Lavantalı gazoz beğenilince fabrikada 23 bin şişelik ilk sipariş tamamlandı ve yeni talepleri yetiştirmek için de yoğun mesai harcanmaya başlandı.

Aysu Gazoz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hulusi Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazoz sektöründe 1958-1972 yılları arısında çırak olarak çalıştığını ifade etti.

Aynı sektörde bir dönem bayilik yaptığını anlatan Ay, 1993 yılında da günlük 80 bin şişe kapasiteli tesisi faaliyete geçirdiğini söyledi.

-"Lavantalı gazoz ileride çok iyi bir marka olacak"

Fabrikada sade çeşidin yanı sıra birçok meyveden gazoz ürettiğini dile getiren Ay, şöyle konuştu:

"Bundan iki ay önce bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine lavantalı gazoz üretimi fikrini hayata geçirdim. Lavanta bahçelerinin son dönemde çok gündeme geldiğini biliyoruz. Lavantalı gazozun ileride çok iyi bir marka olacağını tahmin ediyorum, çünkü içenler beğeniyor."

Ay, yeniliğe, modernizasyona ve hijyene çok dikkat eden bir firma olduklarını kaydetti.

Tüketicinin nasıl bir tat istediğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ay, "Zaman zaman sahada çalışma yaparak yeni tatları pazara sunuyoruz. Bu tatlar arasında lavanta aromalı gazozumuz da yerini aldı. " ifadelerini yer verdi.

Şu anda 7-8 firmadan talep aldıklarını belirten Ay, deneme üretiminin ardından lavantalı gazozu müşterileriyle buluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.

Firma olarak yenilikçi ürünleri piyasaya sürmeye çalıştıklarını anlatan Ay, "Ürettiğimiz lavantalı gazoz damaklarda ayrı bir tat bırakacak. Bazı meslektaşlarım bunun tarifini almak için sıraya geçti. Bizim için de üretir misin? diye soruyorlar." şeklinde konuştu.

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aroma gazoz lavanta lavantalı gazoz lezzet tad

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