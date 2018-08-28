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Müşterilerini spiral ile traş eden berber şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler Çin'de kaydedildi. Müşterilerini spiral ile traş eden berber izleyenleri şaşkına çevirdi.

Çin'de bir berberin ilginç traş etme yöntemi görenleri şaşırtıyor. Müşterilerin de spiralla traş olmaktan oldukça memnun olduğu görülüyor.

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çin traş Spiral

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