HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Müşterilerinin 6 bin liralık borcunu sildi! Daha önce de yapmış

Müşterilerinin 6 bin liralık borcunu sildi! Daha önce de yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 müşterisinin 6 bin liralık borcunu silen 35 yaşındaki bakkal Kadir Kaplan, takdir topladı. Kaplan'ın farkındalık yaratmak için daha önceki yıllarda da 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz dondurma dağıttığı ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve ekmek desteği sağladığı öğrenildi.

Kaplan, Bu sene maddi durumu yetersiz 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borçlarını veresiye defterinden silen Kaplan, 'Bunu canı gönülden yaptım' dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Kadir Kaplan, "İyilik bulaşıcıdır dedik ve zor durumda olan müşterilimin veresiyelerini sildim. Tamamı 12 bin lirayı bulan borç defteri var. Bunların arasında bulunan ve gerçekten zor durumda olan vatandaşlarımın 6 bin lirasını sildim. Dükkana geldiklerinde kendilerine söyledim. Çok mutlu oldular ve 'Allah razı olsun' dediler. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Mahalle halkımız bizlerin neler yaptığını çok iyi bilir. Cumhurbaşkanımızın bağış talebine de küçük bir meblağ katkıda bulundum, bu rakam söylenmez. Devlet ve milletimiz birbirine destek oluyor. Biz de bakkal olarak devletimizin desteğine destek veriyoruz. Devletimizin her zaman yanındayız" dedi.

Mahalle sakinlerinden Cihan Kaymakçı da "Komşumuz Kadir Kaplan'ın iyiliğinin bulaşıcı olmasını, herkesin bu tarz iyilikler yapmasını, bir ve diri olmamızı istiyorum. Bütün esnafımızın halkımıza faydası olsun. El ele ve biz bize başarıya ulaşıp zorluklardan çıkabiliriz" diye konuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözlerKoronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler
Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız… Son vedalarını milyonlarca insan izlediGözyaşlarınızı tutamayacaksınız… Son vedalarını milyonlarca insan izledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakkal borç müşteri

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Balıklıgöl’de bin 200 yıl sonra ilk!

Balıklıgöl’de bin 200 yıl sonra ilk!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

Trump'tan koronavirüs tedavisi için ilginç öneri!

Trump'tan koronavirüs tedavisi için ilginç öneri!

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gördükleri an yasağı unuttular! Mahalleli sokakta, o balkonda

Mahalleli sokakta, o balkonda!

Yasak başladı, o sokak sokak cüzdan aradı

Yasak başladı, o sokak sokak cüzdan aradı

Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlar anlatıyor: Aşının bulunmasında küçük de olsa rolüm olsun istedim

Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler

Hakkari'de ayı, 25 koyunu telef etti

Hakkari'de ayı, 25 koyunu telef etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki görüntüler büyük tepki çekmişti! Cezası belli oldu

Görüntü büyük tepki çekmişti! Cezası belli oldu

Çalıştığı lokantayı yanarken görünce gözyaşlarına boğuldu

O halde görünce gözyaşlarını tutamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.