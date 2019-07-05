Müşterilerinin kartlarını kopyalayan lokantacı ve 3 çalışanı yakalandı

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, 40 müşterini, hesap ödediği sırada banka kartlarını kopyalayarak toplam 250 bin TL zarara uğratan lokanta sahibi ve 3 çalışanı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı zamanlarda, 40 kişinin banka kartları bilgilerinin izinsiz kopyalanıp, yüklü miktarda zarara uğradıkları şikayeti üzerine harekete geçti. Kurulan özel ekiple başlatılan çalışmada, 40 kişinin 3 aylık hesap ekstreleri ve kartlarını kullandıkları iş yerlerindeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan çalışmayla, tüm müşterilerin Yalova Kapalı Pazaryeri'ndeki lokantaya gittikleri tespit edildi. Lokantayla ilgili araştırma yapan ekipler, müşterilerinin banka bilgilerini ellerindeki özel cihazlar ve özel yazılımlarla kopyaladıklarını, ayrıca oluşturdukları sahte kartlar üzerinden yaklaşık 250 bin TL haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Lokantaya operasyon düzenleyen ekipler, işletme sahibi Murat Ç. (49) ile çalışanlar A.A. (36), Y.D. (55) ve N.Ç.'yi (50) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise suçta kullanıldıkları tahmin edilen çok sayıda pos cihazı, cep telefonları, banka kartları ve hafıza kartları ele geçirildi. Pos cihazı üzerinde, yapılan incelemede içindeki uygulamaların orijinal olmadığı ve kart kopyalamak için programlar yüklü olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca operasyonda, üzerinde sahte sürücü belgesiyle yakalanan Y.D.'nin benzeri 33 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.