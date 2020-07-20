Müşterilerinin maske takmasını engelleyen restoran

Gelen haberlere göre Kaliforniya’da bir restoran içerde yemek yiyen müşterilerin maske takmasını caydırıcı bir tavır takınarak, eleştirilerin hedefi oldu. Restoran girişindeki uyarı işaretinde “Sosyal dayatma yok. Sizi oksijenden mahrum bırakan maske yok. Mikropları yayan kirli lateksler yok. Burası size göre olmayabilir” yazısı yer alıyor.

Los Angeleslı bir tv kanalının haberine göre sosyal medyada bir kadın “Elmalı turta almaya gittiğimde kafeyi terk etmem istendi. Neden? Çünkü maske takıyordum” sözleriyle restoranda yaşadıklarını anlattı. Connie adlı başka bir müşteri ise restoran tabelasının kendisini rahatsız etmediğini belirterek “Bence sorun değil. Sosyal mesafesiyle işini yapmayı sürdüren insanlar görmekten dolayı mutluyum” dedi.

Connie, restoranın astığı tabeladaki uyarı yazısının espri olduğuna inandığını söyleyerek “Bir hafta önce orada yemek yedim ve maskeli insanlar vardı” dedi.

CBS Sacramento’nun haberine göre restoran sahibi ise ilçe sağlık kurulu tarafından belirlenen kurallara katılmadığını ve bu nedenle uygulamadığını söyledi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, geçen ay eyalette vakalar yükselmeye başladığı için halka açık yerlerde maske takılmasının zorunlu olduğunu açıklamıştı. Bu ayın başında yapılan acil durum toplantısında yerel sağlık otoritelerine verilen yetkiye göre kurallara uymayan işletmelerin ruhsatları askıya alınabilecek.