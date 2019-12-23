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Müşterisine getirdiği masa sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 20:46 | Son Güncelleme

Karabük’te müşterisinin mutfak masası siparişini taşıdığı sırada dengesini kaybederek merdivenden yuvarlanan mobilyacı hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Karabük Mahallesi Köybaşı Caddesi Bilge Sokak’ta meydana geldi.

Karabük’te müşterisinin mutfak masası siparişini taşıdığı sırada dengesini kaybederek merdivenden yuvarlanan mobilyacı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Karabük Mahallesi Köybaşı Caddesi Bilge Sokak’ta meydana geldi. Mobilyacı Ersin Aksoy (40), Mustafa Şahin adlı müşterisinden mutfak masası siparişi aldı. Siparişi tamamlayan Aksoy, masayı teslim etmeye gittiğinde evin merdivenlerinden çıkarken fenalaştı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Aksoy, kafasına aldığı darbelerle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Ersin Aksoy’un yaklaşık 10 gün önce kalp çarpıntısından dolayı Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi.

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