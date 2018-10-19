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Müşterisine masaj yapan fil fenomen oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Masaj yeteneğiyle izleyen herkesi şaşırtan Dumbo adlı fil, müşterilerin güvenle uğradığı yerlerden biri oldu. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri şaşırttı.

Yaptığı zarif hareketlerle insanlara masaj yapan Dumbo isimli fil fenomen oldu. Sosyal medyada yayılan videoda bir kadına uyguladığı mükemmel hareketlerle masaj yaparken görüntülenen fil, izleyenleri şaşırttı.

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fil masaj salonu

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