Müşterisine masaj yapan fil fenomen oldu

Yaptığı zarif hareketlerle insanlara masaj yapan Dumbo isimli fil fenomen oldu. Sosyal medyada yayılan videoda bir kadına uyguladığı mükemmel hareketlerle masaj yaparken görüntülenen fil, izleyenleri şaşırttı.
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