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Müşterisine sarkıntılık yaptığı iddia edilen taksiciye arkadaşlarından meydan dayağı

17.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir taksiye binen kadın müşteri, iddiaya göre sürücü tarafından sözlü tacize uğradı. Bu durumu ise taksi durağına bildirilmesi üzerine taksi sürücüleri, arkadaşlarını meydan dayağı attı.

Müşterisine sarkıntılık yaptığı iddia edilen taksiciye arkadaşlarından meydan dayağı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın müşteriyi sözle taciz etti. Durumdan rahatsız olan kadın, bir sonraki gün taksi durağına giderek bu durumu bildirdi. “Sarkıntılık” yaptığını iddia ettiğini taksi sürücüsünü şikayet eden kadın daha sonra taksi durağından ayrıldı. Bu duruma sinirlenen taksi sürücüleri akşam saatlerinde toplanarak sürücüyü durağa çağırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞSA DA ARKADAŞLARI BIRAKMADI

Taksi durağına gelen iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak arkadaşları, “kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?” diyerek sürücüyü dövmeye başladılar. Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı. Yaşanan bu olaylar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt taciz

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