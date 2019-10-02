Müşterisini alacak meselesi yüzünden öldüren sanığa 20 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, otomobil sattığı müşterisi iş insanı Tufan Dinçer'i (44), alacak meselesinden tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan galerici Ahmet Karslı (42) 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 13 Haziran'da merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Ahmet Karslı, sattığı otomobilin parasını alamadığı iddiasıyla tartıştığı müşterisi iş insanı Tufan Dinçer'e tabanca ile ateş etti. Ahmet Karslı, daha sonra aynı zamanda akrabası olan ağır yaraladığı Dinçer'i özel aracıyla hastaneye bırakarak kaçtı. Ahmet Karslı, 1 hafta sonra merkez Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesinde saklandığı bağ evinde yakalandı.

Tutuklu sanık Ahmet Karslı ve kendisini saklayan tutuksuz sanık Yunus E., Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Öldürülen Tufan Dinçer’in avukatı, "Sesim titriyor; çünkü öldürülen öz amcamdı. Sanık bu olayı tasarlayarak işlemiştir ve bu suçtan cezalandırılmalıdır, diğer sanık da bu suça iştirak etmiştir" dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Ahmet Karslı ise "Yaptığım hataydı, keşke olmasaydı, tahliyemi de istemiyorum, adaletinize güveniyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Karslı'ya 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl, 'yasak silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis ve bin 200 TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Yunus E.'ye ise 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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