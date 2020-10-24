Müşterisini 'gebertirim seni' diyerek tehdit eden taksici konuştu

Geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt’tan taksiye binen kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek istedi. Taksi şoförü Mehmet Selami de trafiğin yoğun olduğunu kendisine metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri ise takside sigara içmeye kalkınca aralarında tartışma çıktı. Taksici Mehmet Selamet yaşananları anlattı. Selamet, "Gittik baktık bayan geldi. Neresi olduğunu sordum, ‘Çok acil Cennet Mahallesine götür’ dedi. Öyle deyince, sisteme bakıp ne kadar sürede gidebileceğimizi kontrol ettim. 12 kilometreye 38 dakika gösteriyordu. Bu da zaman kilometre kıyası yaptığımızda, çok yoğun bir trafiğin olduğunu gösteriyor. Kendisi daha hızlı gitsin diye, ‘Hangi metrobüs durağına bırakmamı isterseniz bırakayım, daha hızlı gidersiniz’ dedim. O da en yakın, en kolay nereye gidebilirsek oraya gidelim dedi. Ben de Haramidere metrobüs durağını söyledim. Çıktık Haramidere durağına giderken, baktım ki sigara ve çakmak çıkarttı. Müsaade istediğini de söylüyor, müsaade falan istemedi. Direk yakmaya kalktı. Ben müsaade etmedim. Yakarsın yakamazsın diye giderken en sonunda şunu söyledi ve bu olayın fitilini ateşledi. ‘Ben evimde bile sigara içiyorum’ dedi. Dolayısı ile ben müsaade etmedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kanun çıkarmış, meclis mesai harcamış, sigara içme yasağını koymuş. Ben de vatandaş olarak bu yasağı uygulamak ile mükellefim. Yani çıkan yasaları sadece kolluk kuvvetlerine bırakırsak, o zaman vatandaşlık görevimiz nerede kalacak" dedi.

'KAFASINA VURMUŞUM, SAÇINI ÇEKMİŞİM' Selamet, "Ben bu temelde kendisine müsaade etmedim, o da inmek istediğini söyledi. Sağa çekmemi söyledi. Ben de, ‘Paramı ver, inebilirsin’ dedim. ‘Yok’ dedi para vermeyeceğini söyledi. Sür dedi tekrar, ben de binen müşteri patron olduğu için onun dediğini yaptık. Metrobüse doğru giderken baktım ki araç içinde cep telefonu ile benim kaydımı çekiyor. Belli bir süre ben fark etmedim. Fark ettiğimde de kamerayı kapasın diye kendisine müdahale ettim. Şu iddia da bulunuyor kafasına vurmuşum, saçını çekmişim. Soruyorum size, bir taksici veya erkek, bir bayanın saçını çekip kafasına vursa ilk gideceği yer neresidir. Karakola gider. Neden medyaya gitti? Eğer ben bunu gerçekten yaptıysam araç içi kamera kayıtları mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kamera kayıtları mevcut." ifadelerini kullandı. 'ARACIMIZI TRAFİKTEN MEN ETTİLER' Olaydan sonra aracının bağlandığını ve bin 340 lira ceza kesildiğini söyleyen taksi şoförü, "Olay medyaya yansıdıktan sonra büyükşehir bizi Cuma günü çağırdı. Merter’e gittik, aracın resimleri falan çekildi. Bize karşı muameleleri de hoş değildi. Oradan Aksaray İETT garajına gönderdiler. Kamera kayıtlarını oradan aldılar. Biz daha İETT Garajından çıkar çıkmaz sivil bir araçtan polisler ‘Ticari çek sağa’ dedi. Aracımızı bağladılar. Sebep de şu, kamera kayıtlarını alır almaz, daha inceleme yapmadan araç ruhsatını iptal etmiş. Dolayısı ile polis de bize ceza kesti. Bin 340 lira gibi bir ceza, aracımız bağlandı. Aracımızın bağlanma tarihi belli ama ne zaman ruhsat verecekler bilmiyorum. Aracımızı da trafikten men ettiler" şeklinde konuştu.