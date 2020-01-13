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  4. Müşterisini öldüren işletme müdürü tutuklandı

Müşterisini öldüren işletme müdürü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

KONYA'da bir barda hesap ödenmediği iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, kendisini omzundan vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) tabanca ile öldüren işletme müdürü İsmail Demir (39) tutuklandı.

Müşterisini öldüren işletme müdürü tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir barda hesap ödenmediği iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, kendisini omzundan vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) tabanca ile öldüren işletme müdürü İsmail Demir (39) tutuklandı.
Olay, 8 Ocak günü Selçuklu ilçesi Musallla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Durna, arkadaşı Yavuz K. (33) ile gittiği barda, iddiaya göre alkol aldıktan sonra hesabı ödemek istemedi.
İşletme Müdürü İsmail Demir, ikiliye hesabı ödemelerini söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bekir Durna, yanında taşıdığı tabancayı çekip, önce havaya ateş etti ardından da İsmail Demir'i sağ omzundan vurarak, yaraladı. Demir, Durna'nın elindeki tabancayı tekme atarak, yere düşürdü. Daha sonra da iş yerine ait servis aracındaki tabancıyı alıp, Durna'ya ateşledi. Ağır yaralanan Durna, yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hastanede tedaviye alınan İsmail Demir ilk ifadesinde, ''Hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak istediler. Çıkarken de küfür ettiler. Ben de hesabı ödemelerini istedim. Bana silah çektiler. Omzumdan vuruldum. Daha sonra iş yerine ait servis aracından aldığım tabancayla Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtım. Öldürmek için sıkmadım' dedi.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Demir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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