HABER

Müşterisinin altınlarını gasbeden zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 65 yaşındaki kadının evinde altın bileziklerinin gasbedilmesi ile ilgili gözaltına alınan kişinin, mağdurun sürekli alışveriş yaptığı eczanede kalfa olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, evine girdiği 65 yaşındaki kadının bileziklerini gasbettiği öne sürülen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy Sahra Cedit Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde oturan 65 yaşındaki Emine A'nın, 20 Eylül'de evinde kar maskeli kişi tarafından dövülerek bayılması üzerine 20 bin lira değerindeki altın bileziklerinin gasbedilmesi olayına yönelik çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, zanlının olaydan sonra kaçtığı aracın plakasını tespit etti.

Yapılan fiziki ve teknik takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Polis ekiplerinin Ümraniye'de bir adrese düzenlediği operasyonda şüpheli S.T. gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan S.T'nin (38), Emine A'nın sürekli alışveriş yaptığı eczanede kalfalık yaptığı ortaya çıktı. Zanlının, maddi sıkıntıları nedeniyle gasp olayını gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERBöyle garip neden olamaz!Böyle garip neden olamaz!
Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandıBüyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandı
Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybettiSon dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gasp gözaltı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kadıköy operasyon şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

Kırıkkale'de rehine krizi!

Kırıkkale'de rehine krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.