Müşterisinin altınlarını gasbeden zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, evine girdiği 65 yaşındaki kadının bileziklerini gasbettiği öne sürülen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy Sahra Cedit Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde oturan 65 yaşındaki Emine A'nın, 20 Eylül'de evinde kar maskeli kişi tarafından dövülerek bayılması üzerine 20 bin lira değerindeki altın bileziklerinin gasbedilmesi olayına yönelik çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, zanlının olaydan sonra kaçtığı aracın plakasını tespit etti.
Yapılan fiziki ve teknik takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Polis ekiplerinin Ümraniye'de bir adrese düzenlediği operasyonda şüpheli S.T. gözaltına alındı.
Emniyette sorgulanan S.T'nin (38), Emine A'nın sürekli alışveriş yaptığı eczanede kalfalık yaptığı ortaya çıktı. Zanlının, maddi sıkıntıları nedeniyle gasp olayını gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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