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Müşterisinin bıçakla kovaladığı taksiciyi bekçiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, ücret nedeniyle aralarında tartışma çıkan müşteri F.U., taksi şoförü G.T.'yi elinde bıçakla kovaladı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, ücret nedeniyle aralarında tartışma çıkan müşteri F.U., taksi şoförü G.T.'yi elinde bıçakla kovaladı. G.T. devriye görevinde olan mahalle bekçilerince kurtarılırken, F.U. ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. 1.26 promil alkollü olduğu ortaya çıkan F.U., mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde, İnönü Caddesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü G.T., aracına binen müşterisi F.U.'yu Soğuksu Mahallesi’ndeki evine bıraktı. G.T. ile F.U. arasında iddiaya göre ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.T. taksi durağına geri dönerken, F.U. ise elinde 2 mutfak bıçağıyla iş yerine gitti. F.U.'yu gören G.T., koşarak kaçmaya başladı. F.U.'nun peşinden gittiği G.T., bir süre sonra devriye gezen mahalle bekçilerine sığındı. Durumu fark eden F.U. koşarak bölgeden uzaklaştı. Bur süre sonra Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki polis ekipleri, elinde bıçakla koşan F.U.'yu gördü. Ekipler, F.U.'yu durdurduğunda sol kaşının ve kafasının arkasının kanadığını gördü. Polise yere düştüğünü söyleyen F.U. ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan F.U.'nun yapılan kontrollerde 1.26 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan F.U. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden F.U. işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'gasp' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından adliyeye sevk edildi. F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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