HABER

Müşterisinin saçını yaktığı iddiasıyla yargılanan kuaföre para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta müşterisinin saçını boyarken yaktığı iddiasıyla hakkında dava açılan kuaföre "taksirle yaralama" suçundan para cezası verildi

Kahramanmaraş'ta müşterisinin saçını boyarken yaktığı iddiasıyla hakkında dava açılan kuaföre "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, S.B, saçını boyatmak için gittiği kuaför salonunda yapılan işlemin ardından saçlarının yandığı gerekçesiyle rapor alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakkında açılan davada, 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan kadın kuaföre, "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildi.

S.B'nin avukatı Emine Nalçacı, yaptığı açıklamada, müvekkilinin saçlarını boyattığı sırada derisinde birinci derece yanık meydana geldiğini, bu nedenle açılan davada kuaföre "taksirle yarama" suçundan para cezası verildiğini söyledi.

Müvekkilinin boyama işlemi sırasında saçlarında yanma hissettiğini defalarca kuaföre iletmesine rağmen, bunun normal ve geçici bir durum olduğunun belirtilerek, işleme devam edildiğinin saptandığını aktaran Nalçacı, şunları kaydetti:

"En sonunda müvekkilim duyduğu acıyla kuaför salonunu terk etmek zorunda kalmış. Yaşadığı acıdan dolayı soluğu sağlık kuruluşunda almış ve buradan darp raporu almış. Olayla ilgili şikayetçi olduğunu kolluk güçlerine bildirmiş. Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kamu davası açılması için iddianame hazırlandı. Görülen davada mahkeme kuaförün 'taksirli yaralama' suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi. Kuaförün mesleği gereği bu sonucu öngörmesi gerektiği düşünülerek, mahkeme tarafından dikkatsiz ve tedbirsiz davranması dolayısıyla yaralamaya sebebiyet vermekten 3 bin lira para cezası verildi."

PARTNEROnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyorOnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı
Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam mücadelesini kaybettiBeyin kanaması geçiren doktor, yaşam mücadelesini kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza dava kadın kuaförü Kahramanmaraş taksirli yaralama

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.