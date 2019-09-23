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Müşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmak yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Devrek Belediyesi, müşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmama cezası verdi.

Müşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmak yasak

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK Devrek Belediyesi, müşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmama cezası verdi. Sebze-meyve satılan tezgahın yerine "Bu tezgah sahibi, pazar yeri kurallarına uymadığından ve pazar düzenini bozduğundan dolayı zabıta müdürlüğü tarafından geçici süre ile cezalandırılmıştır" yazılı afiş asıldı.
Devrek Belediyesi, 4 yıldır müşterilerine kötü davrandıkları belirlenen esnafa 'tezgah açmama' cezası veriyor. Aynı gerekçeyle Pazartesi günleri kurulan semt pazarında sebze-meyve satan pazarcıya da 1 ay süreyle tezgah açmama cezası verildi.
Belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda pazara gelen zabıta görevlileri, tezgahın yerine "Bu tezgah sahibi pazar yeri kurallarına uymadığından ve pazar düzenini bozduğundan dolayı zabıta müdürlüğü tarafından geçici süre ile cezalandırılarak, kapatılmıştır" yazılı afiş astı.
Devrek Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy, "Tezgah sahibi meyve ve sebze satıyordu. Vatandaşa ve zabıtaya kötü davranmış. Zabıta olarak işlem yapıp, encümene sunduk cezayı. Onlar da 4 hafta tezgahının kapalı kalmasını uygun gördüler" dedi.
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Müşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmak yasakMüşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmak yasak

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