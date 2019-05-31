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Müşteriye siparişi göndermediği için hakkında dava açılan satıcıya beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, internetten lavanta kesesi siparişi veren müşterisine ürünü göndermediği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Turgay T., beraat etti.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, internetten lavanta kesesi siparişi veren müşterisine ürünü göndermediği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Turgay T., beraat etti.
Çocuğunun sünneti için internetten lavanta kesesiyle yapılan süslerden sipariş veren Osman T., hesaba para yatırmasına rağmen ürünü gelmedi. Osman T., ürünü satan Turgay T. ile irtibata geçti. Ancak Turgay T., göndereceği vaadinde bulunduğu ürünü göndermedi. Bunun üzerine Osman T., dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Turgay T. hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık Turgay T. ilk kez hakim karşısına çıktı. Osman T. ise duruşmaya katılmadı.
Turgay T., 4 yıldır internet üzerinden e-ticaret yaptığını anlatarak, “Ben siparişi aldıktan sonra yurt dışına çıktım. Siparişleri personel takip ediyordu. Geri döndüğümde herhangi bir sorun olup olmadığını sorduğumda, sorun olmadığı söylenmişti. Ben siparişin gitmediğini savcılığa ifade için çağrılınca öğrendim. Ben siparişi gitmediğini öğrenince ücreti kendisine iade ettim” dedi.
Mahkeme heyeti, dosya içeriği, toplanan deliller, ücretin iade edilmesi ve e-ticaret işiyle uğraşan kişinin olumlu alışveriş sayısını da birlikte değerlendirerek beraatine karar verdi.

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