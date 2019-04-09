"Musul halkının sesini duyurabilmek için başkonsolosluğa ihtiyaç var"

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul halkının sesini sürekli olarak duyurmak için burada bir başkonsolosluğa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ziyaret eden Yıldız, valilik görevini vekaleten yürüten Muzahim el-Hayyat ile bir araya geldi. Yıldız ve Hayyat, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Yıldız, Musul'daki temaslarının en önemli gündem maddelerinden birinin Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması olduğunu ifade etti.

Konuyu Bağdat'ta gündemde tutmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldız, "Bugün Musul halkı ve yetkililerinin sesini duymak ve onların mesajlarını hem Ankara'ya hem Bağdat'a iletmek için buradayız. Dolayısıyla o sesi daimi olarak duyarabilmek için burada bir başkonsolosluğa ihtiyacımız var. İkinci büyük şehre Bağdat'tan erişebildiğimiz kadar erişmeye devam edeceğiz. Ancak esas olan Türkiye'nin burada daimi temsil edilmesidir." dedi.

Türkiye'nin Musul'la ilgili yeniden imar başta olmak üzere çeşitli projeleri olduğunu dile getiren Yıldız, "Bizim burada somut projelerimiz var. Onun da ötesinde çok üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde ifade edilmiş siyasi irademiz var." diye konuştu.