Musul Havalimanı restore edilecek

Haziran 2014’ten 2017 yılının sonuna kadar terör örgütü DEAŞ’ın kontrolü altında kalan Irak’ın Musul kentindeki havalimanının restore edileceği açıklandı.

Musul Valisi Mansur Marid tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul’u Kurtarma Operasyonu’nda büyük hasar gören Musul Uluslararası Havalimanı’nın bir yıl sürecek bir restorasyona gireceği bildirildi. Havalimanının restorasyonu için Bakanlar Kurulunda, vali, Irak Sivil Havacılık Yönetimi, Bakanlar Kurulu Temsilcisi, Musul Havalimanı Müdürü, Fransa Büyükelçiliği ile Fransız firmaların hazır bulunduğu bir çalıştayın düzenlendiği kaydedilen açıklamada, “Çalıştayda Musul Havalimanı’nın durumu ve restorasyonu projesine ilişkin atılan adımlar ele alındı” ifadeleri kullanıldı.

Havalimanının restorasyonu konusunda tarafların anlaştıkları belirtilen açıklamada, “Musul Havalimanı yaklaşık bir yıl sonra yeniden hizmete açılacak" ifadeleri kullanıldı.

