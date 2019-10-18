HABER

Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 04:16 | Son Güncelleme

Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu

BAĞDAT (AA) - Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için Türkiye'den yatırım teklifi yapıldığı bildirildi.

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için özel yatırım teklifinde bulunduğunu belirtti.

Gazzi, söz konusu projenin kentteki iş gücü için önemli bir istihdam kapısı olacağını dile getirdi.

Havalimanı imar projesinin Ninova vilayetindeki bölgelerin istikrarı ve imarı için gerekli projelerden biri olduğuna dikkati çeken Gazzi, Büyükelçi Yıldız'ın sunduğu teklife göre yenileme çalışmasının ilk aşamasının 6 ay süreceğini ifade etti.

Gazzi, yenilenecek havalimanının Musul'un medeni yüzünü yansıtacağını vurguladı.

1920'de inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, DEAŞ terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Eline silah alarak yolu kapattı!15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Eline silah alarak yolu kapattı!
ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklamaABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Musul Uluslararası Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elindeki silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Eline silah alarak yolu kapattı!

ABD ile Türkiye’nin mutabakatı üzerine Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

KKTC’de Yunan savaş uçakları tahriki

Yunan uçaklarından KKTC'de sınır ihlali

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.