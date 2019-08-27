Musul Müzesini tahrip eden DEAŞ'lılardan biri yakalandı

İSTANBUL (AA) - Irak güvenlik güçlerinin, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ'ın eylemleri kapsamında Musul Müzesini tahrip edenler arasında bulunduğu belirtilen, DEAŞ mensubunu yakaladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, DEAŞ’ın 2016 yılındaki Musul’un arkeoloji müzesini yıkma eylemine doğrudan katılan bir teröristi yakaladığı belirtildi.

DEAŞ mensubunun Musul’un doğu yakasındaki Tel Ruman Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yakalanan teröristin, DEAŞ tarafından o dönem müzedeki yıkıma ilişkin yayımlanan görüntülerde, heykel ve sanat eserlerini balyozla kırdığının tespit edildiği belirtildi.

DEAŞ unsurları Haziran 2014’te ele geçirdiği Musul kentinin arkeoloji müzesinde bulunan tarihi eserleri Şubat 2016’da parçalamıştı. Terör örgütü, söz konusu tahribatı o dönem yayınladığı bir propaganda görüntüsüyle duyurmuştu.

