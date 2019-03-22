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Musul Valisi görevinden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

Musul Valisi görevinden uzaklaştırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot faciasından dolayı Musul Valisi Nufeyl Hammadi görevinden uzaklaştırıldı.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, Musul Valisi Hammadi'yi 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan Dicle Nehri açıklarındaki feribotun batmasından dolayı açılan soruşturma süreci tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırdı.

Abdulmehdi, ayrıca yaşanan facia sonrası kentte kriz yönetimi komitesi kurulması için talimat verdiği kaydedildi.

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