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Musul'da 19 DEAŞ'lı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Irak'ta güvenlik güçleri, Musul'un Mahmur ilçesinin kırsal bölgesinde hava destekli yürütülen operasyon sonucu DEAŞ'lı 19 militanı öldürdü

MUSUL (AA) - Irak'ta Musul'un Mahmur ilçesindeki dağlık bölgede gizlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 19 terörist öldürüldü.

Irak Federal Polisi'nde görevli Binbaşı Şakir Cevdet, yayınladığı yazılı açıklamada, Musul'un Mahmur ilçesinin güneydoğu bölgesindeki operasyonda 19 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Operasyonun hava destekli yürütüldüğünü belirten Cevdet, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Ülkedeki yerel medyaya konuşan Güvenlik Uzmanı Havkar el-Caf, DEAŞ'lı yaklaşık 500 militanın Musul-Kerkük ve Erbil arasındaki kırsal bölgede sürekli bir şekilde hareket halinde olduklarını iddia etti.

Caf, teröristlerin özellikle Musul'un Mahmur, Güver, Nemrud bölgelerinden Kerkük'ün Havice ilçesi ve güneyindeki bölgelere doğru bir geçiş koridoru oluşturduğunu ileri sürdü.

Irak İçişleri Bakanlığı da dün yayınladığı açıklamada, Musul'da DEAŞ üyesi 6 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Eski Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Aralık 2017'de Musul'un 3 yıl aradan sonra DEAŞ'tan tamamen geri aldığını bildirmişti. Ancak DEAŞ, özellikle vilayetin çöl bölgeleriyle Irak-Suriye sınır şeridi üzerinde yuvalanmaya devam edip, zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

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