HABER

Musul'da, 4 yıl aradan sonra petrol üretimine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

Irak'ın Musul vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tutup daha sonra ateşe verdiği Kayyara Petrol Kuyuları'nda, 4 yıl aradan sonra günlük 30 bin varil petrol üretimine başlandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu ve daha sonra ateşe verdiği Kayyara Petrol Kuyuları'ndan günlük 30 bin varil petrol çıkarılmaya başlandı.

Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara'daki kuyulardan günlük 30 bin varili bulan petrol üretimine geçildiğini ifade etti.

Luaybi, çalışmaların devam ettiği kuyulardaki petrol üretim kapasitesini yıl sonuna kadar 60 bin varile çıkarmak istediklerini kaydetti.

Musul vilayetinin en zengin petrol yataklarına sahip Kayyara kasabasında yaklaşık 50 kuyu bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından yaklaşık 3 yıl boyunca buradan çıkardığı ve kaçak yollarla sattığı ham petrolden ciddi gelir elde etmişti.

Irak güvenlik güçlerinin, 17 Ekim 2016'da başlattığı Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, kuyuların yer aldığı Kayyara kasabası 3 Kasım 2016'da kontrol altına almıştı.

DEAŞ, bırakıp kaçmak zorunda kaldığı Kayyara'daki petrol kuyularının 30'unu ateşe vermişti. Irak merkezi hükümeti, yangını söndürmek için aylarca mücadele etmiş, çevre ise ciddi şekilde zarar görmüştü.

PARTNER Bu eğitimden geçmek cesaret ister! Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Ermenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut Ali'nin yolunu gözlüyorlarErmenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut Ali'nin yolunu gözlüyorlar
Yavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktıYavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak kayyara petrol

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.