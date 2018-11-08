Musul'da bombalı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Musul Polis Müdürlüğünde görevli Abdülkadir el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batı yakasında bir restoranın yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını aktaran Cuburi, olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını kaydetti.
Cuburi, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını ancak olaydan terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tuttuklarını ifade etti.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "Musul'un 3 yıl aradan sonra terör örgütü DEAŞ'tan tamamen geri aldığını" duyurmuştu. Ancak özellikle kentin çöl bölgeleriyle Irak-Suriye sınır şeridi üzerinde yuvalanmaya devam eden DEAŞ, zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.
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