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Musul'da enkaz altından 1900 ceset çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Musul'da enkaz altından 1900 ceset çıkarıldı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'la çatışma bölgelerinde enkaz altından 2 bine yakın ceset çıkarıldı.

Musul'daki Sivil Savunma Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Fahid el Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra yapılan arama çalışmaları sonucu enkaz altından şimdiye kadar 1900 cesedin çıkarıldığını söyledi.

Kentin her iki yakasındaki enkazlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Abid, naaşların çoğunun kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini aktardı.

Kimlik tespiti yapılamayanlar arasında kadın ve çocuk cesetlerinin de yer aldığını kaydeden Abid, bu yüzden DEAŞ militanları ve aile üyelerine ait olma ihtimalinden söz etti.

DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri kentin geri alınması için Ekim 2016'da çok kapsamlı bir askeri operasyon başlatılmış ve 9 ay sürdükten sonra kenti tamamen geri almıştı.

Kurtarma operasyonu sırasında meydana gelen şiddetli çatışmalar ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonucu, kentte büyük bir yıkım meydana gelmiş, birçok sivil de enkaz altında kalmıştı.

Birleşmiş Milletler, Kasım 2017'de yayınladığı bir raporda, Musul'u kurtarma operasyonu sırasında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enkaz Musul

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