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Musul'da enkaz altından 7 DEAŞ mensubunun kemikleri çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 22:12 | Son Güncelleme

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, kentin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen enkazların altında hala yüzlerce cesedin bulunduğu belirtti

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait olduğu tespit edilen 7 kişinin kemikleri bulundu.

AA muhabirine konuşan Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, Musul Sivil Savunma Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumunun koordineli bir şekilde enkaz altında kalan ceset ve kemikleri çıkarmak için çalıştığını söyledi.

Kaplan, bu kapsamda ''Musul'un batı yakasında enkaz altından 7 kişiye ait kemikler çıkarıldı.'' dedi.

Kemiklerin yapılan incelemeler sonucu terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait olduğunun tespit edildiğini söyleyen Kaplan, Musul kentinin terör örgütünden kurtarılmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala enkazların altında yüzlerce cesedin bulunduğunu ifade etti.

- Musul'un kurtarılması

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, düzenlenen ortak operasyonla Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Operasyonda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının saldırısı ve çatışmalardaki patlamalar nedeniyle kent merkezi adeta harabeye dönüşmüştü.

Söz konusu yıkım sonucu birçok sivilin yanı sıra terör örgütü DEAŞ mensuplarının da cesetleri enkazların altında kalmıştı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamada, kenti 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan bu yana enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720'ye ulaştığı belirtilmişti.

Açıklamada 2 bin 666 cesedin kimliği tespit edilirken, 2 bin 54'ünün ise kimliğinin belirlenemediği kaydedilmişti.

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