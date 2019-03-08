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Musul’da enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısı 5 bine yaklaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Irak’ın Musul kentinde, kenti terör örgütü DEAŞ’tan kurtarma operasyonunda enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 5 bine yaklaştığı kaydedildi.Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kenti 2017 yılında terör örgütü DEAŞ’tan kurtarma operasyonundan bu yana enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720’ye ulaştığını açıkladı.

Irak’ın Musul kentinde, kenti terör örgütü DEAŞ’tan kurtarma operasyonunda enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 5 bine yaklaştığı kaydedildi.
Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kenti 2017 yılında terör örgütü DEAŞ’tan kurtarma operasyonundan bu yana enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720’ye ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2 bin 666 cesedin kimliği tespit edilirken, 2 bin 54 cesedin kimliği belirlenmedi. Cesetler arasında toplam 851 çocuğun bulunduğuna dikkat çekildi.
Musul’u terör örgütü DEAŞ’tan kurtarma operasyonu üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen hala enkaz altında çok sayıda cesedin bulunduğu tahmin ediliyor.
Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın ele geçirip sözde Hilafet Devleti’nin başkenti olarak ilan ettiği Musul kenti, Irak güvenlik güçlerinin Ekim 2016’da düzenlediği ve 9 ay süren operasyon sonrası kurtarılmıştı.
Kentin büyük bir bölümünün yerle bir edildiği operasyon sonrası Birleşmiş Milletler (BM) yayımladığı raporda, kentin DEAŞ’tan kurtarılması sürecinde en az 2 bin 521 sivilin hayatını kaybettiğini, 824 bin sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

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