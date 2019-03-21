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Musul’da feribot battı: 40 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Dicle Nehri’nde batan bir feribotta 40 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan bir feribotta 40 kişinin öldüğünü 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak medyasına konuşan Sivil Savunma yetkilileri, Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda 170 kişiyi taşıyan bir feribotun batması sonucu 40 kişinin öldüğünü 100’den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri de 30 kişinin Musul'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.

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